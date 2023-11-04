У США розповіли, як саме Ізраїль має змінити тактику в Газі

У США очікують, що найближчими днями Ізраїль зменшить масштаби атак на Сектор Гази з повітря і зосередиться на тактичних наземних операціях.

Джерело: CNN із посиланням на неназваного високопосадовця з адміністрації США, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника телеканалу, в адміністрації Джо Байдена очікують, що кількість повітряних атак Ізраїлю зменшиться "порівняно з тим, що ми вже бачили".

Реклама:

У США вважають, що Ізраїль зосередиться на наземній кампанії для зачистки широкої мережі підземних тунелів, які використовує ХАМАС.

Посадовець зауважив, що адміністрація США є "дуже прямолінійною... щодо рішень воєнного часу, обережною і ставила жорсткі питання" в дискусіях з Ізраїлем, навіть коли дії ізраїльських військових викликали міжнародну критику, зокрема, через обстріл табору біженців на півночі Гази.

Він додав, що з огляду на масштаб і характер нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня припинення вогню зараз не є доцільним.

ВІДЕО ДНЯ

Посадовець наголосив, що США активно закликають Ізраїль до так званих "гуманітарних пауз", а також до дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

Що передувало: Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен у Тель-Авіві заявив, що його країна підтримує дії Ізраїлю проти ХАМАС, однак цивільне населення в Газі має бути захищене.

Крім того, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази – для того, аби зберегти життя цивільних.

Видання The Times of Israel із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Джо Байдена повідомляло, що Ізраїль "значно вдосконалив" свій початковий військовий план війни проти ХАМАСу після переговорів зі Сполученими Штатами.