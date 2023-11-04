Росіяни мають втрати та перегруповуються біля Куп'янська – Сирський

На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії і наразі проводить перегрупування, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського.

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Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська".

Деталі: Сирський оприлюднив статистику щодо російських втрат на Куп'янському напрямку за тиждень – 220 вбитих росіян, ще 5 захоплені у полон.