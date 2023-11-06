Сили оборони знищили ще 880 окупантів та 14 артсистем ворога
Понеділок, 6 листопада 2023, 08:09
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці знищили 880 окупантів, 14 ворожих артилерійських систем, 5 ББМ та 4 танки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 305 970 (+880) осіб,
- танків − 5 288 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 9 958 (+5) од,
- артилерійських систем − 7 389 (+14) од,
- РСЗВ − 867 (+0) од,
- засобів ППО − 570 (+0) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 554 (+20) од,
- крилатих ракет − 1 556 (+2) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 744 (+14) од,
- спеціальної техніки − 1 047 (+0) од.
Дані уточнюються.