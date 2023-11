ЗМІ: ЄС, ймовірно, підтримає переговори про вступ з України та Молдови

Європейський Союз, імовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але з певними умовами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка

Деталі: За даними Джозвяка, попереднє рішення ухвалили очільники офісів єврокомісарів, які представляють усіх 27 держав-членів ЄС, на зустрічі в понеділок, присвяченій розширенню.

Реклама:

"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови - відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го; щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку", – написав він.

heads of cabinet of the 27 European Commissioners met today to discuss EU enlargement. talks continue tomorrow on final touches but basic premise clear:

🇺🇦&🇲🇩to open EU accession talks (likely in March '24)

🇬🇪 getting candidate status with conditions to move to next step.