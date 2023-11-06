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ЗМІ: ЄС, ймовірно, підтримає переговори про вступ з України та Молдови

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 23:52
ЗМІ: ЄС, ймовірно, підтримає переговори про вступ з України та Молдови
Фото - Getty Images

Європейський Союз, імовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але з певними умовами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка

Деталі: За даними Джозвяка, попереднє рішення ухвалили очільники офісів єврокомісарів, які представляють усіх 27 держав-членів ЄС, на зустрічі в понеділок, присвяченій розширенню.

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"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови - відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го; щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку", – написав він.

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Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Молдова, яка отримала "кандидатський" статус разом із Україною минулого року, також прагне почати переговори про вступ якнайшвидше.

Грузія ж хоче отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас у Євросоюзі очікують, що країни, які прагнуть стати членами ЄС, узгоджуватимуть із ним свою зовнішню політику, зокрема, у питанні санкцій.

Теми: ЄСГрузіяМолдова
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