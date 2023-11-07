Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації – ЗМІ
Вівторок, 7 листопада 2023, 15:56
Президент України Володимир Зеленський не приїде 7 листопада до Ізраїлю, як планувалося раніше, через витік інформації.
Джерело: Times of Israel
Деталі: Повідомляється, що новина про приїзд Зеленського просочилася на вихідних, що призвело до перенесення візиту.
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Ізраїльські дипломатичні джерела повідомляють, що його візит все ще очікується, але дата на даному етапі не визначена.
Один із ізраїльських чиновників заявив, що "якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами".
Нагадаємо:
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- 5 листопада стало відомо, що Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наступного тижня, аале ця поїздка не відбулася через витік інформації про неї в новинах ізраїльського каналу.
- У жовтні ЗМІ повідомляли, що Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС. В листопаді ізраїльські медіа повідомили, що підготовка до візиту Зеленського до Ізраїлю йде "повним ходом".