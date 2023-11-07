Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не приїде 7 листопада до Ізраїлю, як планувалося раніше, через витік інформації.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що новина про приїзд Зеленського просочилася на вихідних, що призвело до перенесення візиту.

Реклама:

Ізраїльські дипломатичні джерела повідомляють, що його візит все ще очікується, але дата на даному етапі не визначена.

Один із ізраїльських чиновників заявив, що "якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ