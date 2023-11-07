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Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації – ЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 7 листопада 2023, 15:56
Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації – ЗМІ
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський не приїде 7 листопада до Ізраїлю, як планувалося раніше, через витік інформації.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що новина про приїзд Зеленського просочилася на вихідних, що призвело до перенесення візиту.

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Ізраїльські дипломатичні джерела повідомляють, що його візит все ще очікується, але дата на даному етапі не визначена.

Один із ізраїльських чиновників заявив, що "якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 листопада стало відомо, що Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наступного тижня, аале ця поїздка не відбулася через витік інформації про неї в новинах ізраїльського каналу.
  • У жовтні ЗМІ повідомляли, що Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС. В листопаді ізраїльські медіа повідомили, що підготовка до візиту Зеленського до Ізраїлю йде "повним ходом".

Теми: ЗеленськийІзраїль
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