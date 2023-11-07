ЦВК про вибори весною 2024 року: під час воєнного стану не проводяться

Центральна виборча комісія не отримувала інформації про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

Джерело: заступник голови комісії Сергій Дубовик у коментарі Радіо Свобода

Пряма мова: "Згідно з чинним законодавством України, будь-які вибори у військовий час, під час оголошення воєнного стану не проводяться. Тому жодних повідомлень, або жодних якихось речей ЦВК не тільки не отримала, але й не могла отримати. Ми незалежний виборчий орган, ми керуємося виключно законом.

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Вибори, зокрема, президента України призначаються постановою Верховної Ради. Ви і я не бачили ані проєкту такої постанови, ані будь-яких інших офіційних документів".

Деталі: Дубовик також наголосив, що "Закон про воєнний стан чітко визначає, що під час воєнного стану вибори не проводяться". "Іншого поки що немає, змін до законодавства немає. Тобто немає підстав, принаймні юридичних, говорити про щось на даний час", - сказав він.

Згідно із 78 статтею Виборчого кодексу за умови мирного часу чергові вибори президента відбуваються в останню неділю березня п’ятого року його повноважень. Верховна Рада призначає чергові вибори президента не пізніш як за сто днів до дня виборів (грудень 2023 року).

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