У Польщі скасували концерти гурту "Пошлая Молли", чий соліст облаяв польську мову

Польська концертна компанія Winiary Bookings скасувала концерти українського гурту "Пошлая Молли", через негативні висловлювання соліста Кирила "Блєдного" Тимошенка про польську мову та пропозицію полякам "вступити в Російську імперію".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Winiary Bookings у Facebook

Деталі: У повідомленні вказано про скасування усіх п’яти концертів "Пошлой Молли" у Гданську, Познані, Кракові, Вроцлаві й Варшаві до кінця року "у зв'язку з коментарями вокаліста гурту в мережі".

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Напередодні польські ЗМІ звернули увагу на відео 26-річного Тимошенка, де він висловив нелюбов до польської мови.

"Знаєте, що мене дратує в Польщі? Мене дратує польська мова. Я не розумію, чому ми повинні розмовляти цією у**анською мовою, коли є російська. Не розумію. Серйозно. Хлопці, вивчіть, б**дь, російську і розмовляйте нормальною, б**дь, мовою", – сказав він.

Kirył Bledny, rosyjskojęzyczny Ukrainiec, który mówi że "język Polski doprowadza go szału a Polacy muszą nauczyć się „normalnego” języka, rosyjskiego" będzie miał w Polsce koncert. Zajebiście, prawda?

Gość mówi też, że Polska powinna wystąpić do "imperium rosyjskiego". pic.twitter.com/8bivDJ3liO ВІДЕО ДНЯ November 6, 2023

Він додав, що Польща повинна приєднатися до "російської імперії", як "раніше".

Відео Тимошенка викликало резонанас у польських соцмережах, користувачі яких вимагали скасувати виступи "Пошлой Молли" через неповагу до країни та її мови. Сам виконавець після цього намагався пояснити, що пожартував.

Український російськомовний панк-рок-гурт "Пошлая Молли" виник у 2016 році й став популярним завдяки соцмережам, зокрема забороненому в Україні "ВКонтакте". До повномасштабного вторгнення він гастролював і в Росії, після цього припинив це робити й минулого року їздив європейськими містами з туром Save Ukraine.