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У Польщі скасували концерти гурту "Пошлая Молли", чий соліст облаяв польську мову

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 7 листопада 2023, 18:18
У Польщі скасували концерти гурту Пошлая Молли, чий соліст облаяв польську мову
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Польська концертна компанія Winiary Bookings скасувала концерти українського гурту "Пошлая Молли", через негативні висловлювання соліста Кирила "Блєдного" Тимошенка про польську мову та пропозицію полякам "вступити в Російську імперію".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Winiary Bookings у Facebook

Деталі: У повідомленні вказано про скасування усіх п’яти концертів "Пошлой Молли" у Гданську, Познані, Кракові, Вроцлаві й Варшаві до кінця року "у зв'язку з коментарями вокаліста гурту в мережі".

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Напередодні польські ЗМІ звернули увагу на відео 26-річного Тимошенка, де він висловив нелюбов до польської мови.

"Знаєте, що мене дратує в Польщі? Мене дратує польська мова. Я не розумію, чому ми повинні розмовляти цією у**анською мовою, коли є російська. Не розумію. Серйозно. Хлопці, вивчіть, б**дь, російську і розмовляйте нормальною, б**дь, мовою", – сказав він.

Він додав, що Польща повинна приєднатися до "російської імперії", як "раніше".

Відео Тимошенка викликало резонанас у польських соцмережах, користувачі яких вимагали скасувати виступи "Пошлой Молли" через неповагу до країни та її мови. Сам виконавець після цього намагався пояснити, що пожартував.

Український російськомовний панк-рок-гурт "Пошлая Молли" виник у 2016 році й став популярним завдяки соцмережам, зокрема забороненому в Україні "ВКонтакте". До повномасштабного вторгнення він гастролював і в Росії, після цього припинив це робити й минулого року їздив європейськими містами з туром Save Ukraine.

Теми: Польщаскандал
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