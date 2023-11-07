"Шахтар" обіграв "Барселону" у Лізі чемпіонів 

Футбольний клуб "Шахтар" 7 листопада обіграв "Барселону" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:0.

Джерело: Суспільне.Спорт

Деталі: Гол "Барселоні" у першому таймі забив форвард Данило Сікан ударом головою після подачі з флангу.

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Завдяки перемозі "Шахтар" продовжує боротьбу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів: має 6 очок (третє місце після "Барселони" і "Порту").

Наступний поєдинок чемпіон України зіграє проти "Антверпена" 28 листопада.