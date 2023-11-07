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Зеленський: У середу очікуємо звіт ЄС про виконання Україною рекомендацій Єврокомісії

Тетяна ОлійникВівторок, 7 листопада 2023, 22:36
Зеленський: У середу очікуємо звіт ЄС про виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 8 листопада оголосять висновок Євросоюзу щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського 7 листопада

Пряма мова: "Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту.

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Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави. Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення всіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави".

Деталі: Зеленський також зазначив, що важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи.

Теми: ЗеленськийЄСЄврокомісія
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