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Росіяни били по Сумщині, скинули понад 20 мін і ВОГ

Ольга Глущенко Середа, 8 листопада 2023, 05:24
Росіяни били по Сумщині, скинули понад 20 мін і ВОГ
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, скинули 21 міну і ВОГ.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

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По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, 25 вибухів та ствольної артилерії, 5 вибухів.

По Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли, 20 вибухів та скидання ВОГ з БпЛА, 2 вибухи.

В Юнаківській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Білопільській громаді були обстріли зі ствольної артилерії, 15 вибухів; мінометів, 10 вибухів і танка, 7 вибухів.

На територію Середино-Будської громади росіяни скинули 21 міну.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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