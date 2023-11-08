По всій Україні лунала повітряна тривога через російський МіГ

У всій Україні вдень 8 листопада було оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії винищувача Міг-31К.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, карта повітряних тривог

Дослівно Повітряні сили: "Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка".

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Деталі: Повітряна тривога почалася з Києва та Вінницької області і швидко поширилася по всій території країни.

Оновлено: О 15.06 пішли відбої. Повітряна тривога тривала приблизно 40 хвилин.