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По всій Україні лунала повітряна тривога через російський МіГ

Олена РощінаСереда, 8 листопада 2023, 14:29
По всій Україні лунала повітряна тривога через російський МіГ
Карта повітряних тривог, t.me/air_alert_map

У всій Україні вдень 8 листопада було оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії винищувача Міг-31К.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, карта повітряних тривог

Дослівно Повітряні сили: "Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка".

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Деталі: Повітряна тривога почалася з Києва та Вінницької області і швидко поширилася по всій території країни. 

Оновлено: О 15.06 пішли відбої. Повітряна тривога тривала приблизно 40 хвилин.

Теми: повітряна тривогавійна
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