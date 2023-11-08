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Рада посилила покарання за службову недбалість, що призвела до загибелі людей

"Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 18:15
Рада посилила покарання за службову недбалість, що призвела до загибелі людей
Фото ілюстративне

Верховна Рада прийняла законопроєкт, яким встановлюється кримінальна відповідальність за службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Джерело: повідомлення Верховної Ради

Деталі: Законопроєкт вносить зміни до статті 367 Кримінального кодексу України, доповнючи його новою частиною третьою, яка встановлює кримінальну відповідальність за службову недбалість, що спричинила загибель людини.

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Таким чином тепер може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Наразі у статті 367 ККУ є лише частина друга, яка передбачає, що у разі службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, може настати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п'яти років .

Теми: криміналсудВерховна Рада
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