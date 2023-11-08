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Зеленський про можливе президентство Трампа: Хто б не був, сподіваємось на підтримку США

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 8 листопада 2023, 19:32
Зеленський про можливе президентство Трампа: Хто б не був, сподіваємось на підтримку США
фото - оп

Володимир Зеленський заявив, що розраховує на підтримку України з боку американського суспільства незалежно від того, хто переможе на виборах президента США у 2024 році.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю в межах заходу Reuters NEXT, передає "Європейська правда"

Деталі: Голова держави відмовився прямо відповідати на питання, наскільки він занепокоєний можливою перемогою на виборах у США Дональда Трампа, який неодноразово висловлював антиукраїнську позицію й обіцяв домовитись про завершення війни "за 24 години".

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"Чи це (президентство Трампа. – Ред.) добре, чи погано – я не знаю. Я сподіваюсь, що американський президент завжди зважатиме на ставлення людей, суспільства", – зазначив Зеленський.

"Якщо американське суспільство підтримує Україну, якщо ми поділяємо однакові цінності, проблеми, якщо ми розуміємо всі ці виклики і результат і шкоду війни – я гадаю, що будь-який президент – не знаю, хто це буде – допомагатиме Україні", – додав він.

Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.

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Минулого тижня Зеленський запропонував приїхати в Україну Дональду Трампу, який раніше заявив, що у ролі президента США міг би завершити війну між Росією та Україною за один день.

Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.

Теми: ЗеленськийТрампвибориСША
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