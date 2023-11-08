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У Раді відмовились надавати інформацію про закордонні відрядження нардепів – Схеми  

Тетяна ОлійникСереда, 8 листопада 2023, 21:43
У Раді відмовились надавати інформацію про закордонні відрядження нардепів – Схеми  
ФОТО: GETTY IMAGES

У Верховній Раді відмовилися надавати журналістам інформацію про закордонні відрядження народних депутатів, пославшись на те, що такий документ не створюється.

Джерело: розслідування проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода"

Деталі: Журналісти "Схем" досліджували питання обмеженого доступу ЗМІ до парламенту і висвітлення роботи народних депутатів. Вони надіслали запит до ВР з проханням надати копії документів, в тому числі розпорядження спікера Руслана Стефанчука щодо закордонних службових відряджень усіх народних депутатів у 2023 році.

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У відповідь в Апараті Ради спочатку продовжили розгляд запиту на 20 днів – через необхідність зібрати значну кількість даних, а згодом повідомили, що документ, який "містив би запитувану інформацію в апараті Верховної ради не створюється".

Теми: Верховна Рада
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