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Зеленський: Україна вже підготувалася до рішення Євроради щодо переговорів

Тетяна ОлійникСереда, 8 листопада 2023, 23:07
Зеленський: Україна вже підготувалася до рішення Євроради щодо переговорів
фото - оп

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів і вже підготувалася до нього.

Джерело: звернення президента 8 листопада

Пряма мова: "Зараз ми очікуємо рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і ми вже підготувалися до цього рішення. Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. І я вдячний усім у нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі.

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Звичайно, вже розуміємо, які наші кроки потрібні далі, щоб рухатися вже після рішення Європейської ради та наближати ключову мету – сам вступ нашої держави в ЄС".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що підписав указ про підготовку переговорного процесу із Європейським Союзом із чіткими пунктами та дорученнями.

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Теми: ЗеленськийЄС
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