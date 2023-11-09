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Ізраїльські спецслужби заявили про запобігання теракту "Хезболли" у Бразилії

Ольга Глущенко Четвер, 9 листопада 2023, 01:44
Ізраїльські спецслужби заявили про запобігання теракту Хезболли у Бразилії
ілюстративне фото EPA

Ізраїльська розвідувальна служба Моссад спільно з бразильськими спецслужбами безпеки запобігла нападу на євреїв у Бразилії, запланованому підтримуваним Іраном угрупуванням "Хезболла".

Джерело: Reuters із посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху

Деталі: Як зазначається, федеральна поліція Бразилії заявила, що заарештувала двох неназваних осіб за звинуваченнями в тероризмі в Сан-Паулу.

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Моссад подякував бразильським спецслужбам за співпрацю у запобіганні теракту.

"Бразильські служби безпеки разом з Моссадом та... іншими міжнародними службами безпеки і правоохоронними органами зірвали терористичну атаку в Бразилії, яка була спланована терористичною організацією "Хезболла", керованою і фінансованою іранським режимом", – йдеться в повідомленні.

Моссад заявив, що "терористичний осередок ... був керований "Хезболлою" з метою здійснення нападу на ізраїльські та єврейські об'єкти в Бразилії".

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Довідково: "Хезболла" – ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню організацію безпеки "Хезболли".

Вона майже повністю контролює південну частину території Лівану.

Теми: БразиліятероризмІзраїль
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