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"Зелений коридор" за долари: у Києві митника викрили на хабарі

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 листопада 2023, 11:22
Зелений коридор за долари: у Києві митника викрили на хабарі
фото поліції

Правоохоронці викрили на хабарі за безперешкодне перевезення через кордон незадекларованих 40 тисяч доларів посадовця Державної митної служби України.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, за даними слідства, заступник директора департаменту держмитниці - начальник відділу запропонував громадянину Грузії, який мав намір перетинати державний кордон України, свою "допомогу" у перевезенні без митного оформлення грошових коштів у розмірі 40 тис. дол. США.

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За організацію перевезення незадекларованих коштів через "зелений коридор" посадовець висунув вимогу передати йому 2 тис. дол. США.

Під час одержання неправомірної вигоди 8 листопада посадовця затримали.

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За даними джерела УП, йдеться про Сергія Чернецького.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на трок до трьох років, з конфіскацією майна.

 
фото прокуратури

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