"Зелений коридор" за долари: у Києві митника викрили на хабарі
Правоохоронці викрили на хабарі за безперешкодне перевезення через кордон незадекларованих 40 тисяч доларів посадовця Державної митної служби України.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними слідства, за даними слідства, заступник директора департаменту держмитниці - начальник відділу запропонував громадянину Грузії, який мав намір перетинати державний кордон України, свою "допомогу" у перевезенні без митного оформлення грошових коштів у розмірі 40 тис. дол. США.
За організацію перевезення незадекларованих коштів через "зелений коридор" посадовець висунув вимогу передати йому 2 тис. дол. США.
Під час одержання неправомірної вигоди 8 листопада посадовця затримали.
За даними джерела УП, йдеться про Сергія Чернецького.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на трок до трьох років, з конфіскацією майна.