У МВС розповіли, скільки військових загинули на блокпостах за час великої війни

11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Загалом на сьогоднішній день внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців – це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 – зазнали поранення. Такі дані маємо на сьогоднішній день від початку повномасштабної війни.

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Якщо говорити загалом за випадки дорожньо-транспортортних пригод на блокпостах, то найчастіше це порушеннях ПДР із боку водіїв. Ми кажемо про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов".

Деталі: У МВС кажуть, що кількість блокпостів від лютого 2022 року зменшили, однак вони залишаються потрібними.

За словами Страшка, оосновне їхнє завдання – виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи.

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"І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні", – додав заступник директора Департаменту комунікації МВС.

Нагадаємо: 7 листопада на Закарпатті на одному з блокпостів автівка збила військовослужбовця прикордонної служби, якого шпиталізували з численними травмами.

Ввечері 6 листопада під Києвом водій "Рено" скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту. Жінку госпіталізували до лікарні.