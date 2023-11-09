Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МВС розповіли, скільки військових загинули на блокпостах за час великої війни

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 листопада 2023, 13:10
У МВС розповіли, скільки військових загинули на блокпостах за час великої війни
ДТП за участю судді Тандира. фото прокуратури

11 службовців, серед яких і військові, і поліцейські, загинули внаслідок ДТП на блокпостах від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України.

Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Загалом на сьогоднішній день внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців – це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 – зазнали поранення. Такі дані маємо на сьогоднішній день від початку повномасштабної війни.

Реклама:

Якщо говорити загалом за випадки дорожньо-транспортортних пригод на блокпостах, то найчастіше це порушеннях ПДР із боку водіїв. Ми кажемо про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов".

Деталі: У МВС кажуть, що кількість блокпостів від лютого 2022 року зменшили, однак вони залишаються потрібними.

За словами Страшка, оосновне їхнє завдання – виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи.

ВІДЕО ДНЯ

"І насправді безпечних міст зараз немає. Росія робить усе, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні", – додав заступник директора Департаменту комунікації МВС.

Нагадаємо: 7 листопада на Закарпатті на одному з блокпостів автівка збила військовослужбовця прикордонної служби, якого шпиталізували з численними травмами.

Ввечері 6 листопада під Києвом водій "Рено" скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту. Жінку госпіталізували до лікарні.

Теми: війнаМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Офісі генпрокурора отримали попередні докази, що Росія вдарила по Україні ракетами КНДР

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

оновленоКабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили

Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

Нардепи повертають уряду законопроєкт про мобілізацію

Усі новини...
війна
Росіяни вдарили по Острову в Херсоні – загинув літній чоловік, ще троє постраждали
Ворог штурмує Авдіївку з трьох напрямків: кидає в бій піхоту і багато дронів – НГУ
Захисники знищили новітній російський ЗРК – Тарнавський
Останні новини
20:39
Президент Латвії анонсував новий пакет допомоги для України з гаубицями, снарядами та іншим
20:38
У МВФ оцінюють можливу конфіскацію заморожених російських активів
20:29
Латвія у "Рамштайні" очолила "коаліцію дронів"
20:29
Maersk припускає, що перебої в судноплавстві в Червоному морі можуть тривати місяцями
20:24
відеоЗ крижаного Дністра прикордонники витягнули чоловіка, який плив до молдовського берега
20:14
відеоЗеленський: Не можна дати Росії підготувати контрнаступ
19:40
Утримували в трудовому рабстві 50 людей: у Дніпрі затримали злочинну групу
19:39
Квартири, елітні автомобілі, зброю: АРМА назвало знайдені в Гринкевичів активи
19:27
Армія РФ тричі намагалася штурмувати на лівому березі Дніпра – Генштаб
19:13
Майже половину "військових" компонентів для Росії виготовляють західні компанії
Усі новини...
Реклама: