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У Житомирі побили працівника військкомату посеред вулиці

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 9 листопада 2023, 16:23
У Житомирі побили працівника військкомату посеред вулиці
скрін з відео "20 хвилин, новини Житомира"

У Житомирі в середу чоловік посеред вулиці побив працівника військкомату.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на коментар речниці поліції Житомирської області Вікторії Дубовик

Пряма мова Дубовик: "Заявник повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень 8 листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4. Він разом із колегами перебував там у службових справах.

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З його слів, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік". 

Деталі: Працівник ТЦК та СП ввечері написав заяву в поліцію. Відкрито кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.

Поліція повідомляє, що особу нападника встановили. Наразі його розшукують, оскільки, за попередньою інформацією, він виїхав за межі Житомира.

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На відео, опублікованому в анонімних Telegram-каналах та місцевих ЗМІ, чоловік у цивільному завдав кількох ударів руками та ногами працівнику військкомату. У бійку втрутилися інші працівники ТЦК, і цивільний пішов. По відео незрозуміло, що спровокувало конфлікт.

Теми: ЖитомирТЦКнападполіція
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