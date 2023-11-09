Виконувачем обов'язків міністра спорту став Матвій Бідний
Четвер, 9 листопада 2023, 18:46
Тимчасово виконувати обов'язки Міністра молоді та спорту буде Матвій Бідний, до того він був заступником міністра.
Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук
Пряма мова: "Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича".
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Довідково:
- Матвій Бідний з 2016 до 2020 року був директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.
- З липня 2020 року був заступником міністра.
Передісторія:
- 8 листопада Гутцайт написав заяву про відставку. Він заявив, що зосередиться на роботі в Національному олімпійському комітеті України.
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