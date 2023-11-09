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Президент Швейцарії: Приєднання до санкцій проти РФ не суперечить нейтралітету

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 20:52
Президент Швейцарії: Приєднання до санкцій проти РФ не суперечить нейтралітету
Фото: Getty Images

Голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе відповів на закиди Росії щодо того, що його країну нібито більше не можна розглядати як нейтральну через запровадження санкцій проти РФ.

Джерело: Берсе в інтерв’ю Swissinfo, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Коли є країна, яка грубо порушує міжнародні правила, не можете просто повернутися до ведення справ як зазвичай. Саме тому Швейцарія з самого початку чітко засудила агресивну війну і повністю приєдналася до санкцій ЄС".

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Деталі: Берсе нагадав, що агресивна війна Росії проти України порушила всі принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.

За його словами, "важливо, щоб Швейцарія не використовувалася як місце для обходу міжнародних санкцій".

"Якби Швейцарія не прийняла ці санкції, це б сталося дуже швидко. Це, безумовно, було б несумісним з нейтралітетом", – додав він.

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Президент Швейцарії вважає, що на міжнародній арені розуміють особливості позиції країни в контексті повномасштабної агресії РФ проти України.

"Сила Швейцарії полягає не в експорті озброєнь. Загальноприйнятою є також тверда прихильність Швейцарії до багатосторонності і міжнародного права. Саме в цьому полягає сильна сторона Швейцарії. В Україні, наприклад, Швейцарія може надати підтримку в розмінуванні", – пояснив він.

Що було раніше: Минулого року Федеральна рада Швейцарії роз'яснила, що нейтралітет країни сумісний із санкціями Європейського Союзу проти Росії, але не членством у НАТО.

Теми: ШвейцаріяРосіясанкції
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