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РФ розосередила на окупованих територіях близько 35 тисяч росгвардійців – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 8 січня 2024, 05:42
РФ розосередила на окупованих територіях близько 35 тисяч росгвардійців – спротив
росгвардійці на війні в Україні, фото: риа новости

За даними національного спротиву, Росія розмістила на тимчасово окупованих територіях близько 35 тисяч росгвардійців.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Згідно з даними, переданими від українського підпілля, станом на січень 2024 року РФ зосередила на ТОТ близько 35 тисяч росгвардійців.

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Половину з них складають регулярні формування, що за структурою розподілені у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп і 44 тактичні групи.

Решта, це більш ніж 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території РФ. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників ОМОН та СОБР".

Деталі: У ЦНС зазначають, що на озброєнні у цих підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи, а також вертольоти.

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"І весь цей спектр озброєння вони застосовують для упокорення незгодних з російською окупацією", – кажуть у спротиві.

Також ці підрозділи залучались для охорони "виборчих дільниць" на ТОТ під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023.

Спротив додає, що, окрім проведення власне бойових заходів проти цивільного населення, співробітники росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах.

"Також вони відіграють роль проекції сили постійно патрулюючи населені пункти на бойових броньованих автомобілях та в повному екіпіруванні", – ідеться в повідомленні.

Теми: окупаціяРосія
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