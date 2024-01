Автівка в’їхала в ворота Білого дому – водія затримали

Ввечері 8 січня легковий автомобіль з невстановлених причин врізався в огорожу Білого дому, вводія затримали.

Джерело: керівник відділу зв'язків з громадськістю Секретної служби США Ентоні Гульєльмі у Twitter (X), "Голос Америки"

Пряма мова Гульєльмі: "Незадовго до 18:00 автомобіль зіткнувся із зовнішніми воротами комплексу Білого дому. Водій був затриманий, і ми розслідуємо причину та спосіб зіткнення (...)".

Shortly before 6p.m., a vehicle collided with an exterior gate on the White House complex. The driver has been taken into custody & we are investigating the cause & manner of the collision. Expect traffic implications at 15th Street & Pennsylvania Ave & adjacent intersections. pic.twitter.com/n3M7zsFkvm

Деталі: Згодом у Секретній службі повідомили, що поліція Вашингтона забрала транспортний засіб. Перекриття руху на прилеглих вулицях зняли.

Водій залишається під вартою, а розслідування триває.

A vehicle crashed into an exterior gate of the White House complex in the US capital. The Secret Service said a driver was taken into custody as 'the cause and manner' of the incident is being investigated https://t.co/4RQJvx8I2m pic.twitter.com/Q6JzIO2odi