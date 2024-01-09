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Автівка в’їхала в ворота Білого дому – водія затримали

Олена РощінаВівторок, 9 січня 2024, 10:00
Автівка в’їхала в ворота Білого дому – водія затримали
Автомобіль в'їхав у ворота Білого дому, скриншот із відео "Reuters"

Ввечері 8 січня легковий автомобіль з невстановлених причин врізався в огорожу Білого дому, вводія затримали.

Джерело: керівник відділу зв'язків з громадськістю Секретної служби США Ентоні Гульєльмі у Twitter (X), "Голос Америки"

Пряма мова Гульєльмі: "Незадовго до 18:00 автомобіль зіткнувся із зовнішніми воротами комплексу Білого дому. Водій був затриманий, і ми розслідуємо причину та спосіб зіткнення (...)".

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Деталі: Згодом у Секретній службі повідомили, що поліція Вашингтона забрала транспортний засіб. Перекриття руху на прилеглих вулицях зняли. 

ВІДЕО ДНЯ

Водій залишається під вартою, а розслідування триває. 

Президент Джо Байден у момент інциденту перебував за межами міста, повідомив "Голос Америки".

Теми: США
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