За три дні взяли в полон 3 десятки окупантів − Тарнавський

Сили оборони за останні три дні в операційній зоні ОСУВ "Таврія" взяли в полон майже 30 російських солдатів, повідомив командувач.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "За три дні майже 30 полонених окупантів".

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Деталі: Він додав, що у зоні відповідальності "Таврії" 8 січня авіаударів не було, але росіяни завдали 5 ракетних ударів, провели 37 бойових зіткнень та здійснили 452 артобстріли.

За словами Тарнавського, захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Зокрема, за минулу добу знищили 375 окупантів та 21 одиницю військової техніки: 2 танки, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БпЛА, 2 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки.