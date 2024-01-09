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Росіяни скинули авіабомбу біля енергетиків, які оглядали пошкоджені лінії на Харківщині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 січня 2024, 12:40
Росіяни скинули авіабомбу біля енергетиків, які оглядали пошкоджені лінії на Харківщині
фото Харківобленерго

Бригада Липецького РЕМ двічі за добу потрапила під ворожий обстріл у Харківській області. 

Джерело: "Харківобленерго", заява провідного інженера Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго" Романа Гангана, оприлюднена відомством

Дослівно "Харківобленерго": "Сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у с. Слобожанське Липецької громади стався вибух – у 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба".

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Деталі: Провідний інженер Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго" Роман Ганган повідомляє, що це вже другий подібний випадок за добу. 

Пряма мова Гангана: "Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди. Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко - дорога покрита кригою. На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж".

 
Фото Харківобленерго

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Теми: Харківська областьенергетикаобстріл
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