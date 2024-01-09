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Експорт ЄС до Росії скоротився до 37% від довоєнного рівня − дослідження

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 9 січня 2024, 13:50
Експорт ЄС до Росії скоротився до 37% від довоєнного рівня − дослідження
Фото ілюстративне з pixabay.com

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на початку 2022 року експорт ЄС до Росії впав до 37% від довоєнного рівня, повідомляє Мюнхенський інститут економічних досліджень Ifo.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Все ще високий обсягу експорту до Росії пов'язаний з тим, що лише 32% всіх товарів з ЄС підпадають під санкції. Наприклад, експорт шампанського в Росію підпадає під санкції, але просекко – ні.

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Крім того, багато товарів з ЄС, які потрапили під санкції, можуть потрапляти до Росії через треті країни.

Нині, за даними Інституту Ifo, близько третини санкційних товарів відсутні у Росії порівняно з довоєнним періодом через експортні обмеження ЄС та інших західних країн.

Також повідомляється, що для Росії найважливішою альтернативною країною походження продуктів, які потрапили під санкції, є Китай. Нині 61% цих товарів походять з Китаю, тоді як у 2021 році ця частка становила лише 35%.

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13% усіх товарів, що потрапили під санкції Заходу, надходять до Росії з Туреччини – у 2021 році це було трохи менше 3%.

Близько 1% всіх санкційних товарів Росія зараз отримує з Вірменії. За цей же період експорт з ЄС до Вірменії подвоївся.

Пряма мова заступниці керівника Центру зовнішньої торгівлі Ifo Феодори Теті: "У випадку з Китаєм збільшення експорту до Росії можна принаймні частково пояснити зростанням внутрішнього виробництва. Однак у випадку Туреччини та Вірменії раптове і різке збільшення експорту до Росії викликає підозри в ухилянні від санкцій".

Згідно з останніми даними Федерального статистичного відомства, німецький експорт до Росії за рік впав приблизно на 38% до близько 0,8 мільярда євро в листопаді 2023 року. Відповідно, в листопаді Росія посіла 16-е місце серед найважливіших країн призначення для німецького експорту за межами ЄС. У лютому 2022 року, за місяць до нападу на Україну, Росія була на 5-му місці.

Передісторія:

  • Рада Європейського Союзу 18 грудня 2023 року завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії.
  • 12-й пакет санкцій передбачає заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передання діамантів із Росії.
  • У грудні 2023 року прем’єр-міністерки Литви, Латвії та Естонії  підписали спільну декларацію про єдине регіональне застосування санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі, щоб зменшити ризики обходу обмежень.

Теми: ЄСекспортРосіясанкції
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