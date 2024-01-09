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2023 рік став найтеплішим за всю історії спостережень у світі — агентство ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 9 січня 2024, 15:43
2023 рік став найтеплішим за всю історії спостережень у світі — агентство ЄС
Фото: Getty Images

2023 рік став найтеплішим в історії спостережень, показники вже близькі до потепління на 1.5°C порівняно з доіндустріальним періодом, засвідчили дані європейської Служби з питань зміни клімату Copernicus.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на доповідь агентства

Деталі: Повідомляється, що починаючи з червня, у 2023 році фіксувалися "безпрецедентні" температури і у підсумку рік виявився найтеплішим в історії метеорологічних спостережень – з 1850 року, побивши попередні рекорди 2016 року.

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Глобальна середня температура становила 14.98°C, на 0.17°C більше, аніж у 2016 році. 

Також 2023 рік виявився на 0.60°C теплішим за середні температури 1991-2020 років і на 1.48°C теплішим за доіндустріальні показники 1850-1900 років.

Ймовірно, температурні показники 12-місячного періоду, що завершиться січнем або лютим 2024 року, перевищать 1.5°C порівняно з доіндустріальними показниками.

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Майже половина днів року були більш як на 1.5°C теплішими за середні показники 1850-1900 років, а два дні у листопаді – навіть на 2°C теплішими. 

Усі місяці, починаючи з червня, стали рекордно теплими в історії спостережень. 

Безпосередньо у Європі рік був другим найтеплішим в історії спостережень, поступаючись лише 2020 року. Середня температура була на 1.02°C вищою за середні показники 1991-2020 років. 

Вересень став найтеплішим в історії. 

Площа антарктичної морської криги у лютому 2023 року скоротилася до рекордного мінімуму для відповідної пори року.

Концентрація в атмосфері діоксиду вуглецю і метану перевищила показники 2022 року і досягла рекордного рівня. 

Для Британії та Франції минулий 2023 рік став другим найспекотнішим в історії спостережень, а для Ірландії та Нідерландів – найспекотнішим з початку спостережень.

Теми: погодасвіт
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