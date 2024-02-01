У МЗС України відреагували на рішення Суду ООН у справі проти Росії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Міжнародного суду ООН за позовом проти Росії щодо порушення конвенцій про тероризм і расову дискримінацію.

Джерело: пресслужба українського зовнішньополітичного відомства, "Європейська правда"

Деталі: У МЗС зазначили, що напередодні Міжнародний суд ООН встановив, що Росія порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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"Це — перший випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права", – йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що рішення Суду ООН "не залишає жодних сумнівів у тому, що Російська Федерація зневажає міжнародне право".

"Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії Росії, включно з повномасштабним вторгненням, яке Росія розпочала в 2022 році", – наголосили у МЗС.

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