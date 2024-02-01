Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Незаконний трансфер чоловіків через Тису зупинив пес прикордонників

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 лютого 2024, 15:33
Незаконний трансфер чоловіків через Тису зупинив пес прикордонників
фото ДПСУ

Прикордонники затримали двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Жителя міста Виноградів та села Худльово Ужгородського району, затримали прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону.

Реклама:

Чоловіки, дочекавшись сутінок, вирішили пробратися до річки Тиса, щоб через кордон потрапити в Угорщину.

Плани спритників зруйнував прикордонний наряд, який патрулював кордон з чотирилапим помічником Фреєм. Службовий собака "сповістив" про наявність поблизу чужих осіб та допоміг їх виявити.

ВІДЕО ДНЯ

Одягнені у рятувальні жилети молодики мали при собі два гумових човни, які красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону, зазначають правоохоронці.

Стосовно закарпатців склали протоколи про адмінправопорушення, справи вже скеровано до суду.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Теми: ухилянтиПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ухилянти
Законопроєкт про мобілізацію: на ухилянтів чекатиме блокування рахунків та заборона керувати авто
"Запіканка з паспортом": чоловік під виглядом прогулянки тікав до Румунії – ДПСУ
Військовий обіцяв другу за $10 тисяч заховати його від мобілізації в лавах прикордонників
Останні новини
05:36
Ворог атакував 11 громад Сумщини, за добу – понад 250 вибухів
04:47
Путін: Росія не досягла своїх цілей у війні проти України
04:16
відео, оновленоУ Росії горів нафтопереробний завод нібито через атаку безпілотника
03:56
Байден виступив з незапланованим зверненням
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
Усі новини...
Реклама: