Незаконний трансфер чоловіків через Тису зупинив пес прикордонників

Прикордонники затримали двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Жителя міста Виноградів та села Худльово Ужгородського району, затримали прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону.

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Чоловіки, дочекавшись сутінок, вирішили пробратися до річки Тиса, щоб через кордон потрапити в Угорщину.

Плани спритників зруйнував прикордонний наряд, який патрулював кордон з чотирилапим помічником Фреєм. Службовий собака "сповістив" про наявність поблизу чужих осіб та допоміг їх виявити.

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Одягнені у рятувальні жилети молодики мали при собі два гумових човни, які красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону, зазначають правоохоронці.

Стосовно закарпатців склали протоколи про адмінправопорушення, справи вже скеровано до суду.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.