На Буковині судитимуть 17-річного псевдомінера

На Буковині судитимуть псевдомінера, який заохочував інших до розсилки фейкових повідомлень про замінування.

Джерело: Кіберполіція

Деталі: Кіберполіція Чернівецької області викрила 17-річного псевдомінера, який надіслав неправдиве повідомлення про замінування однієї з Київських шкіл.

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Дослівно: "До закладу негайно прибули поліцейські вибухотехнічної та кінологічної служб, однак жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили.

Як потім встановили кіберполіцейські, "жартівник" був активним учасником анонімних спільнот у месенджерах, учасники яких закликали один одного до фейкових замінувань закладів освіти та державних установ".

Деталі: Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.