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На Буковині судитимуть 17-річного псевдомінера

Тетяна ОлійникЧетвер, 1 лютого 2024, 18:43
На Буковині судитимуть 17-річного псевдомінера
Фото - Кіберполіція

На Буковині судитимуть псевдомінера, який заохочував інших до розсилки фейкових повідомлень про замінування.

Джерело: Кіберполіція

Деталі: Кіберполіція Чернівецької області викрила 17-річного псевдомінера, який надіслав неправдиве повідомлення про замінування однієї з Київських шкіл. 

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Дослівно: "До закладу негайно прибули поліцейські вибухотехнічної та кінологічної служб, однак жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили.

Як потім встановили кіберполіцейські, "жартівник" був активним учасником анонімних спільнот у месенджерах, учасники яких закликали один одного до фейкових замінувань закладів освіти та державних установ".  

Деталі: Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Теми: Чернівецька областькібербезпекаполіціямінування
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