Росіяни атакували на 8 напрямках, за добу було 63 боєзіткнення − Генштаб

Російські окупанти атакували по всій лінії фронту, найактивніше на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, завдали 2 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах; загалом за добу на фронті відбулося 63 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено".

Реклама:

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 11 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 14 безуспішних штурмових дій.

Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Також минулої доби сили ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищили ракетний катер 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ.