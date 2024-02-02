На Київщині з пожежі врятували 5 дітей і 2 дорослих

В ніч на 2 лютого на Київщині врятували з пожежі п'ятьох дітей і двох дорослих.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомляється, що займання сталося вночі в двоповерховому житловому будинку.

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фото дснс

На місці рятувальники звернули увагу на дитячі речі поруч із будинком - там могли бути діти. Але потрапити всередину було складно через ґрати на вікнах.

Родина прокинулась і намагалась вибратися назовні, але вогонь уже охопив двері.

Надзвичайники зрізали грати і через вікно дістали всю родину - п’ятьох дітей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 р. н. та двох дорослих 1992 р.н.

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фото дснс

Пожежу було ліквідовано на площі 81 м.кв. Її причини встановлюються.