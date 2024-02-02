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Британська розвідка: В армії РФ процвітає корупція, що підриває ефективність військ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 11:46
Британська розвідка: В армії РФ процвітає корупція, що підриває ефективність військ
Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії у новому огляді проаналізувала корупційні схеми в російській армії, вказавши, що це підриває ефективність військ, але шанс на її зниження невисокий.

Джерело: огляд британського Міноборони за 2 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Цілком ймовірно, що корупція суттєво підриває ефективність російської армії. Існує лише незначний шанс, що буде досягнуто значного прогресу в зниженні рівня корупції".

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Деталі: Розвідка посилається на розслідування російського незалежного видання "Верстка", яке виявило схеми корупції та систему хабарництва серед військових РФ та їхніх командирів.

Зокрема, хабарі давали або вимагали за різні "послуги", такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійське посвідчення, уникнення дисциплінарних стягнень за використання смартфонів або пиятику.

Після лютого 2022 року набір "послуг" було розширено шляхом включення довідок про поранення, нагород за участь у "спеціальній військовій операції" та уникнення відправки на бойове завдання.

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Видання "Верстка" опублікувало розцінки на ці "послуги" – від 40000 рублів за відстрочку від відправки на фронт до 1 мільйона рублів за довідку про поранення.

Розвідка нагадує, що корупція вже давно є проблемою в російських збройних силах і нагадує про журналіста Дмитрія Холодова, який розслідував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий в Москві в 1994 році.

Що було раніше:

  • У попередньому огляді йшлося про подальшу долю залишків групи Вагнера, які воювали в Україні, а влітку минулого року спробували здійснити заколот в РФ.
  • Перед цим британська розвідка вказувала, що у Росії більше не пропонують короткострокові контракти на військову службу ув’язненим.

Теми: Росіяарміякорупціярозвідка
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