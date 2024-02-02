За тиждень фермери Угорщини протестуватимуть біля кордону з Україною проти імпорту зерна

Наступної п’ятниці угорські фермери готуються протестувати на кордоні з Україною в районі міста Захонь проти продовження Євросоюзом пільгового режиму торгівлі з Україною, зокрема для зернових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Telex

Деталі: Керівник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб заявив, що вони невдоволені планами Єврокомісії продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої "не має враховувати ніякі вимоги ЄС".

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Спілка заявила, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя".

Перед цим міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо продовження режиму пільгової торгівлі з Україною "не пропонує ніяких рішень" у питанні українського зерна, тому Угорщина планує зберегти свою національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, у середу Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції.

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Пільговий режим торгівлі ЄС з Україною діє з 4 червня 2022 року і продовжувався у 2023 році. Водночас, через невдоволення фермерів ЄС на кілька місяців 2023 року запроваджував тимчасові обмеження для деяких видів агропродукції, а окремі країни, серед яких і Угорщина, продовжили їх і після скасування на рівні Євросоюзу, в односторонньому порядку.

Термін дії поточного продовження режиму торгівлі без мит і квот для України спливає 5 червня 2024 року, для Молдови – 24 липня 2024 року.

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