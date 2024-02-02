Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За тиждень фермери Угорщини протестуватимуть біля кордону з Україною проти імпорту зерна

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 15:40
За тиждень фермери Угорщини протестуватимуть біля кордону з Україною проти імпорту зерна
Фото: agroportal.ua

Наступної п’ятниці угорські фермери готуються протестувати на кордоні з Україною в районі міста Захонь проти продовження Євросоюзом пільгового режиму торгівлі з Україною, зокрема для зернових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Telex

Деталі: Керівник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб заявив, що вони невдоволені планами Єврокомісії продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, тому що їм доведеться конкурувати з продукцією, виробництво якої "не має враховувати ніякі вимоги ЄС".

Реклама:

Спілка заявила, що фермери "підтримують угорський уряд, який захищає їхні інтереси від Брюсселя".

Перед цим міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо продовження режиму пільгової торгівлі з Україною "не пропонує ніяких рішень" у питанні українського зерна, тому Угорщина планує зберегти свою національну заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, у середу Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції.

ВІДЕО ДНЯ

Пільговий режим торгівлі ЄС з Україною діє з 4 червня 2022 року і продовжувався у 2023 році. Водночас, через невдоволення фермерів ЄС на кілька місяців 2023 року запроваджував тимчасові обмеження для деяких видів агропродукції, а окремі країни, серед яких і Угорщина, продовжили їх і після скасування на рівні Євросоюзу, в односторонньому порядку. 

Термін дії поточного продовження режиму торгівлі без мит і квот для України спливає 5 червня 2024 року, для Молдови – 24 липня 2024 року. 

Читайте також на цю тему Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС

Теми: Угорщинакордонмітингизерно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Угорщина
Орбану не сподобалась, що Кулеба назвав його проугорським
У Конгресі США готові чинити тиск на Угорщину для ухвалення членства Швеції в НАТО
США вимагають в Угорщини негайно схвалити вступ Швеції до НАТО
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: