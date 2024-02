Литва передала Україні чергову партію військової допомоги

Литва передала Україні ще одну партію військової допомоги з системами детонації і пострілами до гранатометів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Литви

Деталі: До пакета увійшла понад тисяча пострілів до шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав", а також системи дистанційної детонації RISE-1.

