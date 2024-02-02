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Литва передала Україні чергову партію військової допомоги

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 18:16
Литва передала Україні чергову партію військової допомоги
Фото - Міноборони Литви

Литва передала Україні ще одну партію військової допомоги з системами детонації і пострілами до гранатометів. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Литви

Деталі: До пакета увійшла понад тисяча пострілів до шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав", а також системи дистанційної детонації RISE-1.

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"Ми активно й послідовно підтримуємо Україну, тому що наша підтримка для України – це інвестиція у власну безпеку. Значну частину нашої останньої підтримки ми спрямовуємо на "коаліцію з розмінування", організовану Литвою",  – зазначив міністр оборони Арвидас Анушаускас.

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Нагадаємо, наприкінці 2023 року Литва передала Україні польове обладнання та сухпаї, а також кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. 

Нещодавно Єврокомісія виділила 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у прифронтових областях України, а Литва надала додаткові пів мільйона євро і взяла на себе відповідальність за реалізацію проєкту. 

Читайте також інтерв'ю з послом Литви: "Кров, праця, сльози й піт". Як Україна йтиме до перемоги та до ЄС із НАТО у 2024 році.

Теми: Литвадопомога Українізброя
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