Литва передала Україні чергову партію військової допомоги

Литва передала Україні ще одну партію військової допомоги з системами детонації і пострілами до гранатометів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Литви

Деталі: До пакета увійшла понад тисяча пострілів до шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав", а також системи дистанційної детонації RISE-1.

Реклама:

🇱🇹🇺🇦Lithuania remains steadfast in its military support to Ukraine. Today @LTU_Army delivered detonation systems & thousands of rounds of ammunition for anti-tank grenade launchers. Our commitment to support Ukraine is not just solidarity, it's an investment in Europe's security. pic.twitter.com/8KEMPAgtIN — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) February 2, 2024

"Ми активно й послідовно підтримуємо Україну, тому що наша підтримка для України – це інвестиція у власну безпеку. Значну частину нашої останньої підтримки ми спрямовуємо на "коаліцію з розмінування", організовану Литвою", – зазначив міністр оборони Арвидас Анушаускас.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Литва передала Україні польове обладнання та сухпаї, а також кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.

Нещодавно Єврокомісія виділила 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у прифронтових областях України, а Литва надала додаткові пів мільйона євро і взяла на себе відповідальність за реалізацію проєкту.



Читайте також інтерв'ю з послом Литви: "Кров, праця, сльози й піт". Як Україна йтиме до перемоги та до ЄС із НАТО у 2024 році.