Двоє людей постраждали через обстріли Нікополя

Російські війська 2 лютого обстріляли Нікополь з артилерії, відомо про двох постраждалих.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Сьогодні у Нікополі через ворожий терор – знову постраждалі. Це 34-річний чоловік та 63-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.

Реклама:

Загалом в результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, лінія електропередач".

Деталі: Також росіяни вдарили по Мирівській громаді Нікопольського району, там понівечене аграрне підприємство.

Фото - Сергей Лысак