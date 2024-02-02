Двоє людей постраждали через обстріли Нікополя
П'ятниця, 2 лютого 2024, 18:45
Російські війська 2 лютого обстріляли Нікополь з артилерії, відомо про двох постраждалих.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Сьогодні у Нікополі через ворожий терор – знову постраждалі. Це 34-річний чоловік та 63-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.
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Загалом в результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, лінія електропередач".
Деталі: Також росіяни вдарили по Мирівській громаді Нікопольського району, там понівечене аграрне підприємство.
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