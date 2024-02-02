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Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження ворога – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 лютого 2024, 19:04
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження ворога – Генштаб
Фото українських військових - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулось 55 бойових зіткнень, авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження росіян, ракетні війська завдали 3 удари по складах боєприпасів ворога.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 2 лютого

Дослівно: "Ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура".

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Деталі: На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки в районі Тернів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак біля Авдіївки та ще 10 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупани 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 6 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Теми: Генштаббойові діїобстріл
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