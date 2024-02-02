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Кулеба закликав ОБСЄ допомогти з поверненням дітей і цивільних заручників з Росії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 2 лютого 2024, 22:20
Кулеба закликав ОБСЄ допомогти з поверненням дітей і цивільних заручників з Росії
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час переговорів із головою мальтійського МЗС та чинним головою ОБСЄ Ієном Боргом у Києві 2 лютого порушив питання звільнення цивільних заручників із російського полону та повернення українських дітей із РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу на брифінгу в МЗС України

Деталі: За словами міністра, переговори з головою МЗС Мальти стосувались "розширення документування ОБСЄ російських злочинів в Україні, зокрема воєнних та злочинів проти людяності, вчинених на тимчасово окупованих територіях України".

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"Особливу увагу приділили злочинній практиці Росії з викрадення цивільних дітей, захисту цивільних заручників і примусової паспортизації", – вказав очільник української дипломатії.

"Я закликав ОБСЄ невідкладно вжити додаткових кроків для використання всіх наявних у них можливостей для того, щоб предметно зайнятись проблематикою викрадених українських дітей і цивільних заручників", – додав він.

Кулеба окремо нагадав про проведення у березні так званих виборів президента Росії, зокрема й на тимчасово окупованих територіях, та закликав ОБСЄ "відреагувати на ці злочинні дії".

ВІДЕО ДНЯ

Заява голови МЗС пролунала того ж дня, як Канада й Україна провели засідання новоствореної Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, під час якого було представлено Рамковий документ діяльності коаліції.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня схвалила резолюцію, що стосується становища українських дітей. Детальніше про неї читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

Теми: Кулеба ДмитроМЗСОБСЄзаручники
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