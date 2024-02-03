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Байден у приватних розмовах облаює Трампа – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 3 лютого 2024, 13:18
Байден у приватних розмовах облаює Трампа – ЗМІ
фото: getty

Президент США Джо Байден у приватних розмовах вживає нецензурні висловлювання та лайку у характеристиках свого головного політичного опонента Дональда Трампа.

Джерело: Politico з посиланням на співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: Байден має репутацію людини, яка за зачиненими дверима вживає різкі висловлювання. Публічно він зберігає імідж людини, що прагне знизити рівень нецивілізованості та уїдливості в політиці. 

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За словами трьох співрозмовників, які чули, як президент лаявся, Байден у присутності давніх друзів і своїх помічників називав Трампа "хворим виродком", який тішиться чужими нещастями.

За словами одного з тих, хто розмовляв з президентом, Байден нещодавно сказав про Трампа: "Який же він довбаний засранець" (в обох випадках у мові оригіналу була використана нецензурна лексика. – Ред.) 

Такі висловлювання Байдена ілюструють глибинну злість, яку він відчуває до людини, яку він раніше усунув з посади і з якою, цілком можливо, йому доведеться знову змагатись на виборах, пише видання.

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Його відраза до Трампа ніколи не була таємницею, але в останні місяці вона лише зросла, оскільки колишній президент посилює свої позиції перед потенційним висуненням у кандидати в президенти від Республіканської партії.

Нагадаємо: У кінці січня Трамп збільшив перевагу над Байденом у загальнонаціональному опитуванні, учасники якого розповіли, за кого голосували б на прийдешніх президентських виборах.

Ймовірно, Трамп наростив підтримку на тлі вдалих результатів праймериз в Айові та Нью-Гемпширі.

Теми: ТрампБайденСШАвибори
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