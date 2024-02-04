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Зеленський призначив Федорова очільником Запорізької ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 4 лютого 2024, 15:15
Зеленський призначив Федорова очільником Запорізької ОВА
фото: фейсбук федорова

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення мера Мелітополя Івана Федорова очільником Запорізької області.

Джерело: укази президента, ексочільник Запорізької ОВА Юрій Малашко

Дослівно: "Призначити Івана Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації".

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Деталі: Указ датований 2 лютого.

Тим часом Малашко записав відеозвернення, в якому повідомив, що передає новій команді усі здобутки. 

Пряма мова Малашка: "Новій команді, що керуватиме областю, ми передаємо всі наші здобутки, та віримо, що нові очільники регіону не схиблять та продовжать плідну роботу на благо кожного запорожця.

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Що ніякі політичні амбіції не стануть на заваді святій справі - відвоювати всі наші території, звільнитися від внутрішнього ворога - корупції.

Мені ж - приймати нові виклики на шляху до Перемоги України у цій підлій та неспровокованій нами війні".

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Теми: указиЗапорізька областьФедоровМелітополь
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