Зеленський призначив Федорова очільником Запорізької ОВА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення мера Мелітополя Івана Федорова очільником Запорізької області.

Джерело: укази президента, ексочільник Запорізької ОВА Юрій Малашко

Дослівно: "Призначити Івана Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації".

Реклама:

Деталі: Указ датований 2 лютого.

Тим часом Малашко записав відеозвернення, в якому повідомив, що передає новій команді усі здобутки.

Пряма мова Малашка: "Новій команді, що керуватиме областю, ми передаємо всі наші здобутки, та віримо, що нові очільники регіону не схиблять та продовжать плідну роботу на благо кожного запорожця.

ВІДЕО ДНЯ

Що ніякі політичні амбіції не стануть на заваді святій справі - відвоювати всі наші території, звільнитися від внутрішнього ворога - корупції.

Мені ж - приймати нові виклики на шляху до Перемоги України у цій підлій та неспровокованій нами війні".

Читайте також: Хто такий мер Мелітополя Іван Федоров і за що його викрали окупанти РФ