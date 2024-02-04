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У парламенті Британії заявили, що її армія не готова до війни високої інтенсивності

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 4 лютого 2024, 16:38
У парламенті Британії заявили, що її армія не готова до війни високої інтенсивності
прапор Великої Британії, фото NurPhoto via Getty Images

Збройні сили Великої Британії не готові до війни "високої інтенсивності" в період загострення глобальної нестабільності, попереджають депутати британського парламенту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Британські військові залишаться погано підготовленими, якщо уряд не вирішить проблему нестачі особового складу та обладнання, йдеться в новому звіті комітету з питань оборони Палати громад.

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Згідно з його висновками, військовослужбовці звільняються швидше, ніж їх можна набрати, і що "пропозиція" для них має бути покращена.

У звіті "Чи готові до війни?" йдеться про те, що, хоча "питанням національної гордості" є те, що збройні сили завжди знаходять спосіб діяти, "перенапруження негативно впливає на готовність до ведення бойових дій високої інтенсивності через швидкий темп операцій та інших зобов'язань".

Депутати заявили, що вони дедалі більше занепокоєні кризою в наборі та утриманні як регулярного персоналу, так і резервістів, оскільки оперативні вимоги ускладнюють відновлення й підготовку.

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Як наслідок, вказує профільний комітет, "не дивно, що більше людей залишають Збройні сили, ніж вступають до них".

Ще одним питанням, яке викликає занепокоєння законодавців, є те, що 1,95 мільярда фунтів (2,28 млрд євро), виділених на збільшення запасів боєприпасів у минулорічному бюджеті, можуть бути використані для покриття існуючого дефіциту ресурсів, а не для поповнення та посилення спроможностей армії.

Депутати закликали Міноборони переглянути та надати розбивку розподілу коштів, обіцяних у бюджетах на осінь 2022 року та весну 2023 року. Міноборони має на меті збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП.

Профільний комітет також закликав до вдосконалення процесів закупівель з метою збільшення промислового потенціалу Великої Британії та виробництва боєприпасів як в контексті війни в Україні, так і будь-якої майбутньої війни. 

Що передувало: Велика Британія вперше з 2016 року проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані.

Перед цим цього тижня британський міністр оборони Грант Шаппс зустрівся із своїм американським колегою Ллойдом Остіном, щоб обговорити події на Близькому Сході та шляхи подолання спільних загроз.

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Теми: Велика Британіявійна
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