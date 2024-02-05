Росіяни били по Херсону вночі – горіли приватні будинки

Російські війська у ніч на 5 лютого били по Херсону, спричнивши пожежі у двох приватних будинках у житловому кварталі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій України, керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Дослівно ДСНС: "Херсонщина: знову неспокійна ніч для рятувальників. Ворог прицільно вдарив по одному з житлових кварталів міста. Пожежі виникли в приватних будинках одразу за двома адресами.

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Незважаючи на постійні повторні обстріли, рятувальникам вже до ранку вдалось загасити пожежі".

Деталі: За даними Мрочка, за минулу добу російські війська 11 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 46 снарядів.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Придніпровському та Антонівці. Втім, поранених у Херсонській міській територіальній громаді за минулу добу немає.

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Загалом по Херсонській області за минулу добу війська РФ здійснили 36 обстрілів, випустивши 132 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди, повідомив Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області і в музей у Херсоні.

Одну людину було поранено.