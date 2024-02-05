На Херсонщині обмежили пересування іноземних волонтерів

Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів Херсонщини, які постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Деталі: Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

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Заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

Пряма мова першого заступника начальника ОВА Дмитра Бутрія: "На жаль, днями через ворожий удар по Бериславу загинули двоє громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Троє їхніх співгромадян та українець – поранені. У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій".

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