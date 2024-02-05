Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Британії автомобіль на смерть збив українську біженку

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 18:18
У Британії автомобіль на смерть збив українську біженку
Ілюстративне фото Getty Images

У місті Свонсі у Великій Британії через наїзд автомобіля загинула українська біженка 40-річна Тетяна Мартинова з Харкова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Тетяна Мартинова, яка втекла від повномасштабного російського вторгнення в Україну разом зі своїм 13-річним сином Іллею, загинула після того, як її збила машина.

Реклама:

Поліція Південного Уельсу повідомила, що жінка загинула після того, як її збив автомобіль Chevrolet Captiva, коли вона йшла вулицею у середу.

Люди, які прихистили Тетяну, називали її "відданою і старанною у своїй ніжній турботі про (свого сина) Іллю". Вони сказали, що вона була відома в цьому районі як Таня і була "вражаючою жінкою, багатомовною, розумною, енергійною, працьовитою".

Вони описали її як "непохитну опору" української громади у Свонсі, чия "тепла і приємна особистість пронизувала кожне зібрання".

ВІДЕО ДНЯ

"Її численні друзі та колеги по роботі спустошені її раптовою смертю. Наші думки і молитви з Іллею тут, в Уельсі, і з родиною Тані в Україні. Таня стала нам обом як дочка. Ми оплачуємо чудову молоду жінку. Україна втратила одну з найкращих", – розповіли люди, у яких жила Тетяна, чиїх імен не наводять.

Наприкінці минулого року повідомляли, що у Великій Британії фіксують випадки візового шахрайства, жертвами якого стають українські біженці.

Також повідомляли, що Норвегія запровадить жорсткіші умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист.

Теми: Велика Британіябіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Велика Британія
Сунак: Британія зможе захиститись від Росії
Розвіяла прах батька і мало не загинула: у Великій Британії жінка ледве не впала з вершини гори
Глава МЗС Британії: Треба припинити розмови про те, що час не на боці України
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: