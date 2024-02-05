У Британії автомобіль на смерть збив українську біженку

У місті Свонсі у Великій Британії через наїзд автомобіля загинула українська біженка 40-річна Тетяна Мартинова з Харкова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Тетяна Мартинова, яка втекла від повномасштабного російського вторгнення в Україну разом зі своїм 13-річним сином Іллею, загинула після того, як її збила машина.

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Поліція Південного Уельсу повідомила, що жінка загинула після того, як її збив автомобіль Chevrolet Captiva, коли вона йшла вулицею у середу.

Люди, які прихистили Тетяну, називали її "відданою і старанною у своїй ніжній турботі про (свого сина) Іллю". Вони сказали, що вона була відома в цьому районі як Таня і була "вражаючою жінкою, багатомовною, розумною, енергійною, працьовитою".

Вони описали її як "непохитну опору" української громади у Свонсі, чия "тепла і приємна особистість пронизувала кожне зібрання".

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"Її численні друзі та колеги по роботі спустошені її раптовою смертю. Наші думки і молитви з Іллею тут, в Уельсі, і з родиною Тані в Україні. Таня стала нам обом як дочка. Ми оплачуємо чудову молоду жінку. Україна втратила одну з найкращих", – розповіли люди, у яких жила Тетяна, чиїх імен не наводять.

Наприкінці минулого року повідомляли, що у Великій Британії фіксують випадки візового шахрайства, жертвами якого стають українські біженці.

Також повідомляли, що Норвегія запровадить жорсткіші умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист.