Росіяни вдарили з "Градів" по Сумщині: є загиблий, його мати поранена

5 лютого російська армія обстріляла з ракетних систем "Град" Ворожбу, що на Сумщині. Загинув чоловік, його мати поранена.

Джерело: міський голова Ворожби Андрій Дружченко, передає "Суспільне"

Деталі: Обстріл відбувся близько 17:00. Місцеві нарахували 10 вибухів. Також є пошкодження приватних будинків.

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Пряма мова: "Чоловік 1984 року народження загинув і мати його поранена. Пошкоджено 5 приватних будинків, у людей повилітали вікна та понівечені дахи. Без електроенергії наразі дві вулиці. Ми допомагаємо чим можемо".

Що передувало: Протягом минулого дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумської області, зокрема атакували 9 громад.