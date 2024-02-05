Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили з "Градів" по Сумщині: є загиблий, його мати поранена

Євген КізіловПонеділок, 5 лютого 2024, 18:52
Росіяни вдарили з Градів по Сумщині: є загиблий, його мати поранена
Ворожба на мапі. Джерело: Google Maps

5 лютого російська армія обстріляла з ракетних систем "Град" Ворожбу, що на Сумщині. Загинув чоловік, його мати поранена.

Джерело: міський голова Ворожби Андрій Дружченко, передає "Суспільне"

Деталі: Обстріл відбувся близько 17:00. Місцеві нарахували 10 вибухів. Також є пошкодження приватних будинків.

Реклама:

Пряма мова: "Чоловік 1984 року народження загинув і мати його поранена. Пошкоджено 5 приватних будинків, у людей повилітали вікна та понівечені дахи. Без електроенергії наразі дві вулиці. Ми допомагаємо чим можемо".

Що передувало: Протягом минулого дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння Сумської області, зокрема атакували 9 громад.

Теми: Сумська областьракетний ударвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Сумська область
По 9 громадах Сумщини ворог бив з мінометів та артилерії, скидав міни
Бійці зупинили російську ДРГ на Сумщині
Росіяни вдарили по 5 громадах Сумщини
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: