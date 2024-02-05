Трамп закликає Сенат не голосувати за компроміс із грошима для України

Колишній президент США Дональд Трамп закликав Сенат не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції, яка передбачає додаткові кошти для України.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку експрезидента США, "лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон".

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"Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії… Не будьте ТУПИМИ!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію", – написав він.

Нагадаємо: Напередодні Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Водночас спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.

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Президент США Джо Байден своєю чергою закликав якомога швидше ухвалити представлений у Сенаті законопроєкт.