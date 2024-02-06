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Росіяни тиснуть на кількох ділянках фронту, за добу було 126 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 6 лютого 2024, 07:25
Росіяни тиснуть на кількох ділянках фронту, за добу було 126 боєзіткнень − Генштаб
Український воїн. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські війська активно атакують на Авдіївському, Мар’їнському, Бахмутському, Лиманському та Куп’янському напрямках − за добу на фронті відбулося 126 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом н ранок 6 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Загалом ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Григорівка, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники відбили 8 атак біля Синьківки Харківської області, де росіяни намагалися прорвати оборону українських військ.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника в поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 29 атак окупантів в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 26 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки росіян в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас, підрозділи ракетних військ протягом минулої доби завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів окупантів.

Теми: Донецька областьХарківська областьХерсонська областьГенштаб
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