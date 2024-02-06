Путін, імовірно, намагається відкрити для КНДР доступ до міжнародних грошей в обмін на зброю – NYT

Росія, можливо, допомагає КНДР отримати доступ до міжнародних банківських мереж, що є у "списку побажань" Північної Кореї, який вона висунула у зв’язку з передачею Росії зброї.

Джерело: The New York Times із посиланням на представників розвідки, чиновників та високопоставленого чиновника, а також експертів

Дослівно NYT: "Росія дозволила розблокувати $9 млн із $30 млн заморожених північнокорейських активів, розміщених у російській фінансовій установі, за словами представників розвідки, гроші, які, за їхніми словами, збідніла КНДР використає для купівлі сирої нафти".

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Деталі: Як наголосило видання, минулого місяця Білий дім заявив, що має докази того, що КНДР надала Росії балістичні ракети, і що Північна Корея прагне отримати військову технологію у відповідь. Крім того, згідно з аналізом британського аналітичного центру з питань безпеки, Пхеньян також відправив до Росії до 2,5 мільйона боєприпасів.

The New York Times повідомляє, що північнокорейська підставна компанія нещодавно відкрила рахунок в російському банку, що свідчить про те, що Москва, можливо, допомагає Пхеньяну обійти санкції ООН, які забороняють більшості банків вести бізнес з Північною Кореєю. Ці санкції задушили економіку Північної Кореї і значною мірою відрізали країну від міжнародних фінансових мереж.

Дослівно NYT: "Новий банківський рахунок знаходиться в Південній Осетії, самопроголошеній державі на Кавказі (окупована Росією територія Грузії - ред.), за словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити чутливі питання розвідки.

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Американські чиновники заявили, що не можуть підтвердити деталі банківських домовленостей. Але один високопоставлений чиновник, який також побажав залишитися невідомим, сказав, що ці домовленості відповідають очікуванням США щодо того, чого Північна Корея домагатиметься від Росії у зв'язку з передачею їй зброї".

Більше деталей: На думку експертів, з якими поговорило видання, доступ до фінансових мереж – це лише один з пунктів у списку бажань Північної Кореї. За їхніми словами, найбільше КНДР хоче отримати від Росії передову військову техніку, наприклад супутникові технології та атомні підводні човни.

NYT наголошує, що банківські зв’язки можуть мати важливе значення для Північної Кореї, яка покладається на імпорт для підтримки більшої частини своєї економіки. Ці відносини можуть полегшити транзакції не лише всередині Росії, але й за її межами. Північна Корея може скористатися зв'язками Москви з кількома країнами, включаючи Туреччину і Південну Африку, які все ще ведуть торгівлю з Росією після того, як на неї були накладені міжнародні санкції через війну в Україні.

Колишній помічник міністра фінансів і експерт з фінансових злочинів Хуан К. Зарате наголосив, що якщо Москва дозволить Північній Кореї користуватися російськими банками або розблокує заморожені активи, це означатиме, що уряд "перейшов рубікон готовності мати справу з Північною Кореєю і бути фінансовим і комерційним негідником".

Він також додав, що розблокування Росією 9 мільйонів доларів заморожених активів є "відносно невеликою сумою", однак північнокорейці "вітають будь-які альтернативні шляхи доступу до капіталу".

Для Росії фінансові операції можуть бути більш привабливими, ніж надання військових технологій.

Як зазначив колишній аналітик ЦРУ з питань Північної Кореї Су Кім, навіть незважаючи на те, що обидві країни "могли б зараз дружити з вигодою для себе", їхня довіра не настільки велика, щоб Росія "віддала свої цінні секрети".

Експерти, з якими поговорило видання, вважають, що Росія діятиме обережно, оскільки РФ все ще пам'ятає про санкції ООН як постійний член Ради Безпеки. Водночас Росія може вважати, що вона може обійти санкції (наприклад за допомогою приватних банків).

Окрім банківських відносин, Росія може просто обмінювати товари, яких потребує Північна Корея, на зброю.