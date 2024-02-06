Князєва відсторонили від правосуддя

Вища рада правосуддя 6 лютого на 2 місяці відсторонила від здійснення правосуддя колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва.

Джерело: ВРП у Facebook, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram

Деталі: Заборона діє до 4 квітня, в межах строку досудового розслідування. Причина відсторонення – у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності за підозрою в одержанні великого хабаря.

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Джерела не повідомляють прізвище судді, але з деталей написаного випливає, що йдеться саме про Князєва.

Князєв, хоч і втратив посаду голови суду, залишається суддею.

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