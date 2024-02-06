Князєва відсторонили від правосуддя
Вівторок, 6 лютого 2024, 11:42
Вища рада правосуддя 6 лютого на 2 місяці відсторонила від здійснення правосуддя колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва.
Джерело: ВРП у Facebook, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram
Деталі: Заборона діє до 4 квітня, в межах строку досудового розслідування. Причина відсторонення – у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності за підозрою в одержанні великого хабаря.
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Джерела не повідомляють прізвище судді, але з деталей написаного випливає, що йдеться саме про Князєва.
Князєв, хоч і втратив посаду голови суду, залишається суддею.
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Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито"на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- 31 січня Князєв, за якого внесли понад 18 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора.