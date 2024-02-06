Втекти через Придністров'я: на кордоні спіймали групу чоловіків
Вівторок, 6 лютого 2024, 12:57
Українські прикордонники затримали групу чоловіків, які збиралася незаконно дістатися до Молдови через Придністров'я.
Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram
Деталі: Інформацію про появу групи невідомих на околиці одного з сіл Вінниччини прикордонники отримали від місцевого мешканця.
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На момент затримання чоловіки були вже за кількасот метрів від державного кордону.
На затриманих складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.