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Втекти через Придністров'я: на кордоні спіймали групу чоловіків

Євген КізіловВівторок, 6 лютого 2024, 12:57
Втекти через Придністров'я: на кордоні спіймали групу чоловіків
Затримані порушники. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники затримали групу чоловіків, які збиралася незаконно дістатися до Молдови через Придністров'я.

Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram

Деталі: Інформацію про появу групи невідомих на околиці одного з сіл Вінниччини прикордонники отримали від місцевого мешканця.

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На момент затримання чоловіки були вже за кількасот метрів від державного кордону.

На затриманих складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Теми: ухилянтикордонПридністров'я
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