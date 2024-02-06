Втекти через Придністров'я: на кордоні спіймали групу чоловіків

Українські прикордонники затримали групу чоловіків, які збиралася незаконно дістатися до Молдови через Придністров'я.

Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram

Деталі: Інформацію про появу групи невідомих на околиці одного з сіл Вінниччини прикордонники отримали від місцевого мешканця.

Реклама:

На момент затримання чоловіки були вже за кількасот метрів від державного кордону.

На затриманих складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.